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Военная операция на Украине ,  
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Путин в Ново-Огарево встретился с участниками военной операции

Путин в Ново-Огарево встретился с участниками военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин с участниками военной операции&nbsp;в Ново-Огарёво&nbsp;
Владимир Путин с участниками военной операции в Ново-Огарёво  (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с участниками военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Это произошло после того, как он пообщался с военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию в военном госпитале имени Вишневского в Подмосковье.

«Я попросил вас сегодня собрать — Министерство обороны, — причем таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды и роды Вооруженных сил, с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики, моряки», — сказал Путин.

Президент поздравил военнослужащих с Новым годом и сказал, что хочет узнать от них, как проходит их «боевая работа». Судя по видео встречи, которое показал телеканал «Россия 24», Путин беседовал с 11 военнослужащими, среди них была одна женщина. Она сказала, что служит медиком в танковом батальоне.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Глава государства отметил, что все присутствующие на встрече военнослужащие получили госнаграды. Он сообщил, что в конце встречи им вручат наградное оружие и значки в виде президентского штандарта.

Ранее Путин в госпитале Вишневского ответил на вопросы военных. В частности, он заявил, что Россия будет наращивать производство боеприпасов и вооружения.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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