Зеленский повысил в звании главу СБУ Василия Малюка

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности страны (СБУ) Василию Малюку звание генерал-лейтенанта, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Ранее Малюк имел звание генерал-майора.

Также повышение получил заместитель главы СБУ бригадный генерал Александр Поклад — он стал генерал-майором.

Оба указа подписаны 6 января.

Василий Малюк стал главой СБУ в феврале 2023 года. На этом посту он сменил Ивана Баканова, которого президент отстранил в июле. С тех пор Малюк был врио главы ведомства.

Василию Малюку 40 лет. Он родился 28 февраля 1983 года в городе Коростышев Житомирской области. В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности правоведение.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

На службу в органы госбезопасности Малюк поступил в 2001 году. За время работы в региональных управлениях СБУ прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника управления — начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В январе 2020 года перешел в центральное управление СБУ, став первым заместителем начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В марте того же года стал первым замглавы ведомства.