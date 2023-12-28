Главком ВСУ Залужный защитил диссертацию по праву
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный защитил диссертацию по праву в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и получил степень доктора философии. Соответствующие данные опубликованы на сайте украинского Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA).
Согласно данным на сайте NAQA, содержание диссертации и аннотация к ней составляют государственную тайну в сфере обороны. Из ключевых слов, указанных агентством, следует, что тема работы связана с дисциплинарным уставом вооруженных сил, военными правонарушениями и взысканиями.
В карточке на сайте NAQA.Svr есть перечень научных публикаций Залужного в украинских изданиях в 2022–2023 годах. Все они посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах Залужный подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии Государственной пенитенциарной службы.
В 2014 году в Украине приняли новый закон о высшем образовании, согласно которому упразднялась ученая степень кандидата наук и вводились новые степени: младший бакалавр, бакалавр, магистр, доктор философии (PhD) и доктор наук (Dr.hab). Степень доктора философии присуждается в случае успешного выполнения соответствующей программы аспирантуры и публичной защиты диссертации.
Степень доктора философии существует в большинстве высших учебных заведений Европы. В этом случае термин «философия» не относится к области или академической дисциплине философии, а используется в более широком смысле. Степень PhD могут получить аспиранты, изучавшие экономику, юриспруденцию, психологию, историю, математику и проч.
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