Главком ВСУ Залужный защитил диссертацию по праву

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный защитил диссертацию по праву в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и получил степень доктора философии. Соответствующие данные опубликованы на сайте украинского Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA).

Согласно данным на сайте NAQA, содержание диссертации и аннотация к ней составляют государственную тайну в сфере обороны. Из ключевых слов, указанных агентством, следует, что тема работы связана с дисциплинарным уставом вооруженных сил, военными правонарушениями и взысканиями.

В карточке на сайте NAQA.Svr есть перечень научных публикаций Залужного в украинских изданиях в 2022–2023 годах. Все они посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах Залужный подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии Государственной пенитенциарной службы.