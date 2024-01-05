В Белгороде объявили об угрозе ракетной опасности

В Белгороде есть угроза ракетной опасности, горожанам нужно вернуться в свои дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам», — написал он. Гладков добавил, что в случае работы сигнала ракетной опасности нужно спуститься в укрытия.

Схожее объявление опубликовала мэрия Белгорода в телеграм-канале.

30 декабря центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, число жертв достигло 25 человек, среди них — пять детей. После этого в регионе неоднократно запускали сирену ракетной опасности, в том числе накануне — 4 января.

Гладков сообщил, что жители Белгорода могут уехать на окраину региона — в Старый Оскол и Губкин. Он добавил, что беженцев примут и в других регионах.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в телеграм-канале, что несколько семей из Белгорода приехали в пункты временного размещения, при необходимости будет подготовлено больше мест.