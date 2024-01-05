Жителям Белгорода посоветовали оклеить окна скотчем из-за обстрелов

Белгород (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Белгородские власти порекомендовали жителям оклеить окна скотчем, чтобы защититься от последствий обстрелов. Об этом говорится на странице городской администрации во «ВКонтакте».

«Спасатели ГО ЧС Белгорода рекомендуют оклеить окна скотчем. Это хороший способ защитить их от взрывной волны: стекла не разлетятся на мелкие осколки», — говорится в сообщении.

Ленту нужно клеить «крест-накрест» по всему периметру окна, рассказали в администрации. В мэрии также предложили три варианта оклейки, проиллюстрировав их схемой.

Фото: Администрация города Белгорода

5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночного обстрела столицы региона два человека получили осколочные ранения, одному из мужчин провели операцию. Кроме того, «повреждено очень много окон и балконов в квартирах», во дворах сгорело несколько машин.

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30 декабря 2023 года регион подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. В течение нескольких дней число жертв атаки достигло 25 человек. В частности, от осколочных ранений погибли пятеро детей. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, заявив, что украинские военные целенаправленно били по гражданскому населению.