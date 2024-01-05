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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Губернатор: в Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Позже он сообщил об отбое сигнала тревоги, он действовал около 20 минут.  

Предыдущая тревога была объявлена в 11:18 мск, предупреждение действовало приблизительно 25 минут. Губернатор сообщал, что военные применяют «табельные средства маскировки», из-за чего в районе Севастопольской бухты наблюдался дым.

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Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Днем ранее Развожаев сообщил, что на Севастополь была совершена массированная ракетная атака, в результате отражения которой в городе упали «осколки от воздушных целей». Один человек получил тогда ранения.

Из-за последствий обстрела в городе была объявлена эвакуация около 100 человек, которые проживают в 47 домах. Губернатор уточнил, что 15 из них — дети.

После начала российской военной операции Севастополь неоднократно подвергался воздушным атакам со стороны Украины, в ходе которых применялись беспилотники и ракетное вооружение.

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Теги
Севастополь Михаил Развожаев Воздушная тревога
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