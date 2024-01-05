В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Позже он сообщил об отбое сигнала тревоги, он действовал около 20 минут.
Предыдущая тревога была объявлена в 11:18 мск, предупреждение действовало приблизительно 25 минут. Губернатор сообщал, что военные применяют «табельные средства маскировки», из-за чего в районе Севастопольской бухты наблюдался дым.
Днем ранее Развожаев сообщил, что на Севастополь была совершена массированная ракетная атака, в результате отражения которой в городе упали «осколки от воздушных целей». Один человек получил тогда ранения.
Из-за последствий обстрела в городе была объявлена эвакуация около 100 человек, которые проживают в 47 домах. Губернатор уточнил, что 15 из них — дети.
После начала российской военной операции Севастополь неоднократно подвергался воздушным атакам со стороны Украины, в ходе которых применялись беспилотники и ракетное вооружение.
Откройте новые возможности в 2024 году
С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%