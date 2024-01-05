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Военная операция на Украине ,  
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В УВКПЧ ООН заявили, что все гражданские жизни имеют значение

УВКПЧ ОО — об ударах ВСУ по Белгороду: все гражданские жизни имеют значение
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Военная операция на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «без сомнения» считает, что жизнь каждого гражданского лица имеет значение. Об этом заявила «РИА Новости» пресс-секретарь организации Равина Шамдасани в ответ на просьбу прокомментировать критику России в адрес управления после ударов по Белгороду.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода позорно и тот не заслуживает своего поста.

«Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», — ответила Шамдасани.

Шамдасани добавила, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, но на данный момент визит не запланирован.

За несколько дней до Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели людей в России и на Украине. «Тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты на Украине и в России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты. Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права», — сказано в сообщении УВКПЧ в соцсети Х.

Минобороны сообщило об уничтожении 10 ракет над Белгородской областью
Политика
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Центр Белгорода подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря, атака стала одной из самых массовых с начала спецоперации. По заявлению Минобороны, Киев использовал для нее две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства. В результате обстрела погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще 108 получили ранения разной степени тяжести.

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Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Москва также созвала заседание Совета Безопасности ООН, на котором российский постпред Василий Небензя заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон. Он отметил, что одной из задач военной операции на Украине служит ликвидация угроз, исходящих от территорий, граничащих с российскими регионами.


 

Теги
Военная операция на Украине обстрел ООН Белгород
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