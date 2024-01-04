Минобороны сообщило о перехвате трех снарядов HIMARS и 37 сбитых БПЛА

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские системы ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS американского производства, также были сбиты 37 украинских БПЛА. Об этом говорится в сводке Минобороны за 4 января.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США. Кроме того, сбиты 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Еленовка, Марьинка Донецкой народной республики, Романовское, Мирное Запорожской области, Збурьевка, Песчановка и Новая Каховка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило об уничтожении до 100 военнослужащих противника, двух боевых машин пехоты, трех автомобилей, боевой машины РСЗО «Ольха» и трех боевых машин РСЗО Vampire чешского производства на купянском направлении.

3 января Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Также были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами и 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях.