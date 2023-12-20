Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском вертолете Ми-24

Ми-24 (Фото: Alex Babenko / Getty Images)

Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республике сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — говорится в ежедневной сводке.

Также российские военные за прошедшие сутки перехватили пять снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожили 32 дрона в том числе в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

Минобороны 16 декабря сообщило, что российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в окрестностях города Орехов в Запорожской области. Тогда российские военные сбили 49 беспилотников в ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

