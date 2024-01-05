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Военная операция на Украине ,  
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«Страна.ua» показала руины фабрики, выпускающей одежду для Зеленского

«Страна.ua»: от выпускающей одежду для Зеленского фабрики М-Тас остались руины
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Военная операция на Украине

В результате ракетных ударов фабрика М-Тас, производившая тактическую одежду, в которой регулярно появляется президент Украины Владимир Зеленский, оказалась полностью уничтожена. Соответствующие кадры опубликовало издание «Страна.ua».

«Руины фабрики по производству тактической одежды М-Тас в Киеве», — говорится в описании к кадрам.

Руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко уточнил, что помимо производственных мощностей уничтожено сырье, привезенное из других стран. Он отметил, что компании будет трудно возобновить поставки, и это потребует больших денег. «Надо аккумулировать большую сумму средств. Мы все деньги постоянно вкладывали в производство. Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы», — заявил Донченко.

М-Тас — это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. Помимо прочего, бренд выпускает спецодежду для украинских военнослужащих. На сайте компании говорится, что экипировка бренда «прошла неоднократные испытания в самых жарких военных конфликтах современности».

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

О массированных ракетных ударах Киев сообщал в ночь на 29 декабря и на 2 января. Зеленский тогда заявил, что за несколько дней по Украине было выпущено порядка 500 ракет и дронов.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 2 января военное ведомство отчиталось о об ударах по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявили тогда в министерстве.

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Теги
фабрика Владимир Зеленский одежда Военная операция на Украине
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