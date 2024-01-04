Число жертв землетрясения в Японии достигло 84 человек

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

В Японии по состоянию на 15:00 (9:00 мск) 4 января в префектуре Исикава подтвердили смерть 84 человек в результате землетрясения. Об этом сообщил телеканал NHK. Из них 48 человек погибли в городе Вадзима, 23 человека в Сузу, 5 человек в Нанао,4 человека в Анамидзу, 2 человека в городе Ното и по одному человеку в Хакуи и Сика.

По меньшей мере 305 жителей префектуры получили серьезные ранения. Также телеканал сообщил, что был поврежден по меньшей мере 261 дом в районе префектуры Исикава.



В городах Вадзима, Сузу и Ното общая ситуация с разрушенными домами до сих пор неизвестна.

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1 января серия подземных толчков произошла на северном побережье японского острова Хонсю.



Эпицентр землетрясения находился на полуострове Ното, магнитуда составила 6,1. По всему северо-западному побережью страны объявили угрозу цунами. В префектуре Исикава волны достигали 1,2 м. Позднее в стране зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,7.