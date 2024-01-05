Минобразования Литвы: преподавание на русском языке может быть прекращено

В Литве сообщили о возможном отказе от преподавания на русском языке

Министерство образования Литвы рассматривает возможность отказа от преподавания на русском языке в школах для нацменьшинств, сообщил глава ведомства Гинтаутас Якштас в эфире радио Ziniu radijas, его слова передает газета Kauno diena.

«Соседи латыши, эстонцы не только отказались от школ, где преподают русский язык, но и идут по тому пути, чтобы не преподавать русский как иностранный язык. <...> Очевидно, следует поучиться у наших соседей», — сказал Якштас. Он уточнил, что сейчас министерство образования занимается оценкой школ для нацменьшинств и представит проект решения через несколько недель.

При этом в Литве не планируют закрывать русские школы, отметил министр. Планируется лишь изменить язык обучения либо путем полного перехода на преподавание на литовском, либо частичного.

В Литве около 14 тыс. человек в общеобразовательных школах обучаются на русском языке. При этом русскими в стране в 2021 году себя называли около 5% населения или 141 тыс. человек.

По словам Якштаса, у властей Литвы возникает вопрос, почему страна содержит школы, где преподавание ведется «на языках недружественных государств». Министр также подчеркнул, что изучение всех предметов только на языке национального меньшинства вредит детям, поскольку усложняет процесс интеграции в общество.

В декабре 2022 года правительство Эстонии приняло закон, по которому вся система образования в стране, включая русскоязычные школы, должна перейти на эстонский язык до 2029 года.

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В сентябре 2023 года парламент Латвии утвердил новую концепцию национальной безопасности, написанную «на основе анализа национальных угроз». По концепции, средства массовой информации на русском языке должны быть закрыты. Российский МИД назвал запрет русского языка в Латвии проявлением шовинистического национализма.