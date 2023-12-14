В Литве не покажут аниме Миядзаки из-за «связи» прокатчика с Россией

Кинотеатры Литвы заявили, что «ходили слухи» о продаже прав на показ «Мальчика и птицы» в странах Балтии структурам, «связанным с российским капиталом»

Кадр из фильма «Мальчик и птица» (Фото: ghibli.jp)

Кинотеатры Литвы решили не показывать новый анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» из-за предполагаемых связей прокатчика Artgene с Россией, передает Литовская национальная телерадиокомпания (LRT) со ссылкой на заявление кинотеатров.

В нем говорится, что еще в октябре кинотеатры были проинформированы, что права на показ ленты в странах Балтии были приобретены базирующейся в Эстонии компанией Artgene. «Ходили слухи», что французская Goodfellas, первоначально владевшая правами на фильм, продала права на его дистрибуцию в России, Прибалтике и других странах коммерческим структурам, «связанным с российским капиталом», утверждается в заявлении.

В нем также сообщается, что все литовские кинотеатры и кинозалы решили не показывать «Мальчика и птицу» после того, как «обнаружили связи Artgene с Россией».

Этот шаг направлен на привлечение внимания крупных игроков, чтобы те «не соблазнялись деньгами дистрибьюторов, связанных с Россией», говорится в заявлении, которое, как сообщает LRT, поддержали другие представители кинорынка Литвы, включая продюсеров.

РБК направил запрос в Artgene, Goodfellas, Studio Ghibli и организацию кинотеатров Литвы.

«Мальчик и птица» (оригинальное название в переводе с японского — «Как поживаете?», в западном прокате — «Мальчик и цапля») — мультфильм режиссера Хаяо Миядзаки («Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Шепот сердца», «Мой сосед Тоторо» и др).

Действие аниме разворачивается в годы Второй мировой войны. Главный герой, мальчик Махито, после гибели матери переезжает вместе с отцом в сельскую местность, где находит башню, через которую отправляется в потусторонний мир. Права на показ фильма в России приобрела компания «Русский репортаж», в российский прокат мультфильм вышел 7 декабря.

В странах Балтии «Мальчик и птица» должен выйти 22 декабря, писала эстонская газета Postimees, которая в начале декабря взяла интервью у одного из основателей Artgene — Алексея Бажина. Он, как отмечало издание, много лет занимается дистрибуцией кино и анимации.