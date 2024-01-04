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Военная операция на Украине ,  
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Страны НАТО закупят около 1 тыс. ракет для комплексов Patriot

Страны НАТО закупят около 1 тыс. ракет для ЗРК Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине

Закупочное агентство НАТО (NSPA) от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление до 1 тыс. ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Североатлантический альянс.

В программе участвуют Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Контракт на $5,5 млрд был заключен с COMLOG, совместным предприятием американской компании Raytheon и немецкой компанией MBDA. Производство расположено в немецком Шробенхаузене.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные действия на Украине «показывают, насколько важна современная ПВО». «Расширение производства боеприпасов является ключевым фактором для безопасности Украины и для нашей», — сказал он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В декабре 2022 года Германия и Польша договорились развернуть американские батареи Patriot. Это произошло после того как в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета.

В июле 2023 года советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что для защиты всей Украины необходимо 10–12 современных ЗРК Patriot или аналогичных систем противовоздушной обороны. Тогда он уточнил, что у Киева их недостаточно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки систем ПВО Украине сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации.

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Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти–восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек.

Теги
ЗРК Patriot НАТО Йенс Столтенберг ракеты
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