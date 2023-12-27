МИД предупредил Токио о последствиях поставок Украине ракет для Patriot

Захарова: поставка из Японии на Украину ракет Patriot будет враждебным шагом

Фото: Андрей Любимов / РБК

Поставки Украине произведенных в Японии ракет для систем ПВО Patriot станут враждебным шагом и повлекут за собой самые серьезные последствия в отношениях Москвы и Токио, предупредила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она допустила, что при передаче США японских ракет «будет задействована уже отработанная схема, при которой боеприпасы в конечном итоге оказываются на Украине».

«В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении России и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей», — сказала Захарова.

22 декабря правительство Японии изменило законодательство, которое регулирует экспорт вооружений и военной техники. Токио пошел на этот шаг, чтобы поставить в США боекомплекты для зенитных ракетных комплексов Patriot, уточняло издание Japan Times.

Внесенные поправки позволяют поставлять летальные вооружения, произведенные по лицензии в Японии, в страны, которые обладают патентами на эту продукцию. Ракеты для систем Patriot в Японии выпускает промышленный концерн Mitsubishi Heavy Industries по соглашению с американскими оборонными компаниями Lockheed Martin и RTX.

По мнению собеседников издания, предстоящая передача боекомплектов Вашингтону нужна для того, чтобы США могли пополнить свои запасы, истощившиеся из-за значительных поставок вооружений Украине. Вместе с тем изменения, внесенные правительством в японское законодательство, разрешают дальнейшую отправку ракет в третьи страны, если Токио даст на это свое согласие.

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Единственное условие — третье государство не должно находиться в состоянии войны. Таким образом, Вашингтон не сможет передать Киеву ракеты, поставленные из Японии, однако будет иметь возможность отправить боекомплекты с собственных складов, получив взамен японские.