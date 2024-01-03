Москалькова: 75 из 248 российских военных вернулись из плена без обмена

Москалькова заявила, что 75 из 248 военных вернулись из плена без обмена

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Часть российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, была возвращена в Россию без обмена, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом 75 российских военнослужащих возвращены без обмена», — написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

По данным главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, 75 российских военных обменяли на пять членов бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), которые летом 2022 года вернулись из Турции на Украину.

О возвращении 248 российских военнослужащих из украинского плена Минобороны России сообщило вечером 3 января. В ведомстве рассказали, что возвращению военных предшествовал «сложный переговорный процесс»: это стало возможным «благодаря посредническому участию гуманитарного характера» Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил о возвращении на Украину 230 военнослужащих и гражданских. По его словам, среди них есть офицеры. Часть вернувшихся из плена — военные, воевавшие в Мариуполе и на «Азовстали», рассказал он.

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Это был 49-й обмен пленными с начала военной операции на Украине. Предыдущий раз стороны сообщали об обмене военнопленными 7 августа 2023 года.

В сентябре 2022 года по результатам очередного обмена пленными Россия вернула Украине 215 человек, в том числе командиров батальона «Азов». Пятеро командиров «Азова» должны были находиться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента». Однако после визита в Турцию Зеленского они вернулись на Украину. Кремль назвал произошедшее нарушением договоренностей.