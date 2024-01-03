Минобороны сообщило о возвращении из плена 248 российских военных
С подконтрольных Украине территорий в результате переговоров вернулись в Россию 248 военнослужащих, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
Пресс-служба военного ведомства подчеркнула, что возвращению военных предшествовал «сложный переговорный процесс».
«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в публикации.
Военных на самолетах военно-транспортной авиации перевезут для лечения и реабилитации в медицинские центры Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский тоже сообщил о возвращении 230 украинских военнослужащих на родину.
«Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры», — написал он в своем телеграм-канале. Зеленский уточнил, что часть вернувшихся из плена — военные, воевавшие в Мариуполе и на «Азовстали».
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Это был 49-й обмен пленными с начала спецоперации. Предыдущий раз стороны сообщали об обмене военнопленными 7 августа 2023 года.
В октябре 2023 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что работа с украинской стороной по обмену военнопленными ведется ежедневно и планируются крупные обмены.
«Практически в ежедневном режиме идет переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной рады [Дмитрия Лубинца]. У меня есть сотрудник, который непосредственно с его сотрудниками взаимодействует, созванивается, переписывается по конкретным кейсам, по спискам. Работа эта [по обмену пленными] идет», — подчеркнула тогда омбудсмен.
Отвечая на вопрос, планируются ли крупные обмены военнопленными, Москалькова заявила: «Конечно, планируются».