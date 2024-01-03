Во время взрыва на могиле Сулеймани в Иране погибли более 103 человек

Больше 100 человек погибли при взрыве на могиле Сулеймани

Количество жертв взрывов на памятных мероприятиях у могилы генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани превысило 100 человек, число раненых превысило 180. Взрывы произошли в третью годовщину смерти генерала

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Во время взрыва на траурной процессии в Иране на могиле генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани погибли 103 человека, сообщает агентство IRNA.

Более 170 человек были ранены. Большое количество пострадавших — в тяжелом состоянии, и врачи не исключат, что число жертв может увеличиться.

Взрыв произошел в годовщину гибели генерала во время удара США в Ираке в 2020 году. На могилу пришло множество людей.

На месте произошло два взрыва с разницей в несколько минут. Бомбы были заложены в сумки, которые стояли у входа на кладбище, их подорвали дистанционно.

По данным властей, в местных больницах не хватает мест для всех раненых во время взрывов, некоторых готовят в транспортировке в госпитали соседних городов и Тегерана.

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Агентство также опровергло данные о том, что при взрывах был убит один из высокопоставленных командиров КСИР.

Командир элитного подразделения КСИР генерал-майор Касем Сулеймани был убит в Ираке в результате ракетного удара 3 января 2020 года вблизи международного аэропорта в Багдаде. Погиб также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Целью обстрела была колонна автомобилей, которая направлялась в аэропорт и в которых находились Сулеймани и аль-Мухандис.



В тот же день бывший тогда президентом США Дональд Трамп признал, что это была американская спецоперация. Трамп заявил, что Сулеймани был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше». По его мнению, в Иране Сулеймани «ненавидели и боялись внутри страны». При этом Трамп оговорился, что в Иране никогда «не признаются в этом». «Его следовало убрать еще много лет назад», — заключил тогда Трамп.