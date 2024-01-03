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При взрывах у могилы Сулеймани в Иране погибли 50 человек

IRNA: при взрывах у могилы генерала Сулеймани в Иране погибли 50 человек
В день трехлетия гибели генерала КСИР Касема Сулеймани во время прохождения траурной процессии к его могиле произошли взрывы. По предварительным данным, погибли 50 человек, еще 70 получили ранения
Фото: Fars News Agency
Фото: Fars News Agency

Вблизи кладбища иранского города Керман, на котором похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, произошло два взрыва, сообщает агентство IRNA.

К могиле генерала в это время направлялось траурное шествие по случаю третьей годовщины гибели Сулеймани. В результате взрывов погибли как минимум 50 человек, количество раненых превысило 70 человек.

Первый взрыв произошел в 700 м от могилы, а второй — примерно в километре от нее.

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Фото:Ameer Al Mohmmedaw / dpa / picture-alliance / ТАСС

Генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара 3 января 2020 года вблизи международного аэропорта в Багдаде. Погиб также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Целью обстрела была колонна автомобилей, которая направлялась в аэропорт и в которых находились Сулеймани и аль-Мухандис.

В тот же день бывший тогда президентом США Дональд Трамп признал, что это была американская спецоперация. Трамп заявил, что Сулеймани был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше». По его мнению, в Иране Сулеймани «ненавидели и боялись внутри страны». При этом Трамп оговорился, что в Иране никогда «не признаются в этом». «Его следовало убрать еще много лет назад», — заключил тогда Трамп.

Теги
Иран Касем Сулеймани взрыв могила
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