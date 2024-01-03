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В Москве на балконе нашли тело ребенка, захлебнувшегося во время купания

В Москве на балконе нашли тело ребенка, захлебнувшегося во время купания
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

На балконе в жилом доме в Москве нашли тело малолетней девочки. По предварительным данным, она захлебнулась во время купания, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

В ведомстве сообщили, что, по словам бабушки ребенка, девочка 2022 года рождения случайно захлебнулась во время купания несколькими днями ранее. После этого бабушка и мать ребенка перенесли тело на балкон.

Бабушка рассказала о произошедшем знакомому, который сообщил об инциденте в правоохранительные органы.

В прокуратуре уточнили, что матери умершей девочки 17 лет, у нее есть еще один малолетний ребенок.

Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла дело на контроль. Обстоятельства смерти несовершеннолетней устанавливаются и проверяются, для этого также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В Свердловской области младенец взялся за гирлянду и умер от удара током
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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В декабре в городе Красноуфимск Свердловской области от удара током умер мальчик 2022 года рождения. В полиции уточнили, что ребенок схватился за включенную гирлянду, в результате оборвалась электропроводка. Прибывшие на место врачи не смогли спасти его, и мальчик погиб.

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