В Москве на балконе нашли тело ребенка, захлебнувшегося во время купания

В Москве на балконе нашли тело ребенка, захлебнувшегося во время купания

Фото: Прокуратура города Москвы

На балконе в жилом доме в Москве нашли тело малолетней девочки. По предварительным данным, она захлебнулась во время купания, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

В ведомстве сообщили, что, по словам бабушки ребенка, девочка 2022 года рождения случайно захлебнулась во время купания несколькими днями ранее. После этого бабушка и мать ребенка перенесли тело на балкон.

Бабушка рассказала о произошедшем знакомому, который сообщил об инциденте в правоохранительные органы.

В прокуратуре уточнили, что матери умершей девочки 17 лет, у нее есть еще один малолетний ребенок.

Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла дело на контроль. Обстоятельства смерти несовершеннолетней устанавливаются и проверяются, для этого также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В декабре в городе Красноуфимск Свердловской области от удара током умер мальчик 2022 года рождения. В полиции уточнили, что ребенок схватился за включенную гирлянду, в результате оборвалась электропроводка. Прибывшие на место врачи не смогли спасти его, и мальчик погиб.