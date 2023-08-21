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В московском ТЦ обнаружили труп младенца

Прокуратура: в московском ТЦ обнаружили труп младенца

В торговом центре на востоке Москвы обнаружили труп младенца, сообщили в столичной прокуратуре.

«В санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что по предварительным данным, «плод соответствует 10-12 неделям беременности». Личность матери установили. По данным ведомства, «27-летняя женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении».

В московском управлении СК сообщили о начале доследственной проверки.

16 августа в окрестностях города Пикалево в Ленинградской области местные жители нашли пакет, в котором лежал младенец.

По информации «78», ребенка обнаружили жители садоводства «Металлург», пакет с ним лежал в кустах у дороги. Младенца, как сообщал канал, доставили в больницу.

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«Пятый канал» и РЕН ТВ сообщали, что ребенка поместили в пакет и оставили на улице вскоре после рождения. По их данным, младенцу один день от роду.

Теги
прокуратура Москвы ТЦ младенец
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