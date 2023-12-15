В Свердловской области годовалый мальчик взялся за гирлянду и умер от удара тока

В Свердловской области младенец взялся за гирлянду и умер от удара током

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В городе Красноуфимск Свердловской области от удара током умер мальчик 2022 года рождения, сообщил РБК руководитель регионального управления Следственного комитета Александр Шульга.

Происшествие, по его словам, случилось 14 декабря. Ребенок, оставшись один в комнате, взялся за включенный в сеть провод, потянул его и получил удар током. В результате младенец погиб.

Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия, добавил Шульга.

Как уточнил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчик схватился за включенную гирлянду, в результате оборвалась электропроводка. Прибывшие на место врачи не смогли спасти его, и ребенок погиб.

По информации Baza, мать мальчика нашла его без сознания и вызвала скорую, однако тот умер до приезда врачей. Ребенок скончался за два дня до своего дня рождения, пишет канал.

Мальчик умер утром 14 декабря, около 11:00 по местному времени (9:00 мск), продолжил Горелых, на теле ребенка не обнаружили следов насильственной смерти.

Семья живет в частном доме, мать в момент гибели сына находилась на кухне и готовила еду, а отца не было дома, сообщил РБК собеседник.

У пары осталось еще двое детей — сыновья 2007 и 2020 годов рождения.