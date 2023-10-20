Тело новорожденного мальчика нашли в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе

Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Балашихе

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Следственный комитет завел уголовное дело после обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Дело возбудили по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Эта часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ребенка в контейнере нашел местный житель в полдень 19 октября, тело было завернуто в плед. Как уточнили в СК, умерший ребенок — мальчик.

Младенец лежал в контейнере около многоквартирного дома в микрорайоне 1 Мая, уточнили в пресс-службе прокуратуры. По информации ведомства, видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили.