Гладков предупредил о возможных неразорвавшихся снарядах в Белгороде

Белгород (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

В Белгороде и Белгородской области возможно падение неразорвавшихся боеприпасов, жителям следует соблюдать осторожность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В связи с событиями последних дней, массовыми неприцельными обстрелами возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов и иных опасных предметов на всей территории области», — написал губернатор.

Гладков призвал граждан при обнаружении подозрительного предмета не прикасаться и не приближаться к нему, а также не перемещать его. «Помогите покинуть опасное место детям, пожилым и больным людям. По возможности обозначьте и оградите место обнаружения», — рекомендовал глава региона.

При обнаружении неопознанного предмета также необходимо немедленно позвонить по телефону 112 и в дальнейшем выполнять указания сотрудников МВД и МЧС, отметил губернатор.

Гладков сообщил о напряженной ситуации в Белгороде из-за обстрелов Политика

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами. В результате удара погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше 100 человек.

После Нового года украинские военные продолжили обстрелы региона. 1 января поселок Красное в Белгородской области трижды подвергся атаке ВСУ.

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2 января регион был трижды обстрелян со стороны Украины ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». В результате атаки ВСУ один человек погиб, пятеро пострадали. В тот день в Белгороде ликвидировали неразорвавшийся боеприпас.

Утром 3 января Белгород дважды подвергся обстрелам со стороны Украины. Гладков сообщал, что ситуация в городе продолжает оставаться напряженной.