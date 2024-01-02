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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о погибшем при третьей попытке ВСУ атаковать Белгород

Гладков: в Белгороде мужчина погиб, пять человек пострадали при атаке ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Еще пять человек пострадали. Минобороны заявило, что средства ПВО уничтожили восемь ракет «Ольха» над Белгородской областью. Это третья атака за день с применением этих ракет

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Один человек погиб, пятеро пострадали во время атаки со стороны Украины на Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его словам, на подлете к городу силами ПВО было сбито восемь воздушных целей.

«По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Четыре человека получили ранения рядом с авторынком, двое из них — мужчина и женщина с осколочными ранениями, были доставлены в больницу. Двое других пострадавших мужчин от госпитализации отказались.

Еще одна женщина пострадала, когда ехала во время атаки в автобусе. По словам Гладкова, «на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной». Ее доставили в травмпункт.

«Есть повреждения в частном секторе, четырех автомобилях и одном автобусе», — добавил он.

Минобороны днем заявило, что средства ПВО над Белгородской областью уничтожили восемь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Над Белгородской областью второй раз за день сбили ракеты «Ольха»
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Ракета реактивной системы залпового огня &laquo;Ольха&raquo;

Это третья атака на регион с применением этих ракет за день, о которой сообщило ведомство. Министерство до этого отчиталось об уничтожении четырех ракет «Ольха», а затем — еще пяти.

После первой атаки губернатор сообщал об одном пострадавшем: мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате второго удара пострадала женщина, у нее рваная рана левой кисти. Она отказалась от госпитализации.

В Белгороде осколками были повреждены торговое помещение и несколько автомобилей, еще одна машина получила повреждения в селе Беловское Белгородского района. В Белгороде несколько раз включалась сирена ракетной опасности.

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Елена Чернышова
Вячеслав Гладков Белгород ракетный удар
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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