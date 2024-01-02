Гладков сообщил о погибшем при третьей попытке ВСУ атаковать Белгород

Гладков: в Белгороде мужчина погиб, пять человек пострадали при атаке ВСУ

Еще пять человек пострадали. Минобороны заявило, что средства ПВО уничтожили восемь ракет «Ольха» над Белгородской областью. Это третья атака за день с применением этих ракет

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Один человек погиб, пятеро пострадали во время атаки со стороны Украины на Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его словам, на подлете к городу силами ПВО было сбито восемь воздушных целей.

«По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Четыре человека получили ранения рядом с авторынком, двое из них — мужчина и женщина с осколочными ранениями, были доставлены в больницу. Двое других пострадавших мужчин от госпитализации отказались.

Еще одна женщина пострадала, когда ехала во время атаки в автобусе. По словам Гладкова, «на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной». Ее доставили в травмпункт.

«Есть повреждения в частном секторе, четырех автомобилях и одном автобусе», — добавил он.

Минобороны днем заявило, что средства ПВО над Белгородской областью уничтожили восемь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Это третья атака на регион с применением этих ракет за день, о которой сообщило ведомство. Министерство до этого отчиталось об уничтожении четырех ракет «Ольха», а затем — еще пяти.

После первой атаки губернатор сообщал об одном пострадавшем: мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате второго удара пострадала женщина, у нее рваная рана левой кисти. Она отказалась от госпитализации.

В Белгороде осколками были повреждены торговое помещение и несколько автомобилей, еще одна машина получила повреждения в селе Беловское Белгородского района. В Белгороде несколько раз включалась сирена ракетной опасности.