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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде обезвредили неразорвавшийся боеприпас

Мэр Демидов: в Белгороде обезвредили неразорвавшийся боеприпас
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

В Белгороде ликвидирован неразорвавшийся боеприпас, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Ранее он написал в телеграм-канале, что взрывотехники Минобороны ликвидируют один неразорвавшийся снаряд. Жителей отвезли на безопасное расстояние.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

За 2 января Минобороны отчиталось об уничтожении 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Сначала там сбили четыре ракеты, потом еще пять, а затем восемь. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибшем мужчине.

В мае 2023 года неразорвавшийся снаряд нашли на территории детского сада в поселке Теткино Курской области, который попал обстрел. Губернатор региона Роман Старовойт позже сообщил, что после этого боеприпас вынесли из дошкольного учреждения. Сам детский сад, по словам главы региона, не работал с весны 2022 года.

Теги
Белгород боеприпасы Украина ВСУ
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