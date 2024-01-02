В Белгороде обезвредили неразорвавшийся боеприпас

Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram

В Белгороде ликвидирован неразорвавшийся боеприпас, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Ранее он написал в телеграм-канале, что взрывотехники Минобороны ликвидируют один неразорвавшийся снаряд. Жителей отвезли на безопасное расстояние.

За 2 января Минобороны отчиталось об уничтожении 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Сначала там сбили четыре ракеты, потом еще пять, а затем восемь. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибшем мужчине.

В мае 2023 года неразорвавшийся снаряд нашли на территории детского сада в поселке Теткино Курской области, который попал обстрел. Губернатор региона Роман Старовойт позже сообщил, что после этого боеприпас вынесли из дошкольного учреждения. Сам детский сад, по словам главы региона, не работал с весны 2022 года.