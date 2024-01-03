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Военная операция на Украине ,  
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В России заявили, что ОБСЕ после удара по Белгороду приняла сторону Киева

Постпредство России: ОБСЕ не осудила атаку на Белгород и приняла сторону Киева
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Военная операция на Украине
Хельга Шмид
Хельга Шмид (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид приняла сторону Киева, не осудив обстрел Белгорода, заявило постоянное представительство России при ОБСЕ в телеграм-канале.

Там указали, что генсек ОБСЕ «откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей».

В постпредстве отметили, что Мальта «продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине».

В 2024 году Мальта занимает пост председателя ОБСЕ.

ООН назвала удар по Белгороду нарушением гуманитарного права
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

30 декабря произошел массированный обстрел Белгорода со стороны Украины. ВСУ атаковали центр города, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, ранения получили свыше 100 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Россия после атаки ВСУ запросила заседание Совета Безопасности ООН. На нем российский постпред Василий Небензя заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон. В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не поощряет подобные атаки со стороны Украины.

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Офис генсека ООН, комментируя удар по российскому городу, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и назвал их нарушением международного гуманитарного права. Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину и Россию к деэскалации конфликта и защите гражданского населения.

Теги
ОБСЕ Украина обстрел Белгород
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