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Песков назвал фейком информацию о «сенсационном заявлении» Путина

Песков: сообщения о готовящемся «сенсационном заявлении» Путина — фейк
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Информация о том, что президент России Владимир Путин готовится выступить с «сенсационным заявлением» по мировой безопасности, является фейком, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Это фейк», — сказал он. По словам Пескова, сообщения о готовящемся заявлении Путина стали появляться в телеграм-каналах.

Накануне, 2 января, телеграм-канал «Политджойстик» с аудиторией в 213 тыс. человек, который ведет профессор ВШЭ Марат Баширов, написал, что в ближайшие два дня Путин может сделать «сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу». В посте отмечалось, что заявление будет «не ультиматумом, но жестким по своим параметрам».

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

30 декабря после атаки ВСУ на Белгород Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. На нем российский постпред Василий Небензя заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон.

Офис генсека ООН, комментируя удар по российскому городу, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и назвал их нарушением международного гуманитарного права. Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину и Россию к деэскалации конфликта и защите гражданского населения.

Массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря. ВСУ обстреляли центр города, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек. Путин назвал произошедшее терактом.

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Белгород после обстрела. Фотографии
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Владимир Путин

политик, президент России
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