Песков назвал фейком информацию о «сенсационном заявлении» Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Информация о том, что президент России Владимир Путин готовится выступить с «сенсационным заявлением» по мировой безопасности, является фейком, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Это фейк», — сказал он. По словам Пескова, сообщения о готовящемся заявлении Путина стали появляться в телеграм-каналах.

Накануне, 2 января, телеграм-канал «Политджойстик» с аудиторией в 213 тыс. человек, который ведет профессор ВШЭ Марат Баширов, написал, что в ближайшие два дня Путин может сделать «сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу». В посте отмечалось, что заявление будет «не ультиматумом, но жестким по своим параметрам».

30 декабря после атаки ВСУ на Белгород Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. На нем российский постпред Василий Небензя заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон.

Офис генсека ООН, комментируя удар по российскому городу, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и назвал их нарушением международного гуманитарного права. Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину и Россию к деэскалации конфликта и защите гражданского населения.

Массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря. ВСУ обстреляли центр города, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек. Путин назвал произошедшее терактом.