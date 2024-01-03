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В Иране заявили о способности России организовать секретариат в БРИКС

Замглавы МИД Ирана: Россия может организовать секретариат в БРИКС

Россия обладает большим опытом работы в организациях мирового и регионального уровня, Москва может в конечном итоге образовать секретариат в БРИКС, заявил «РИА Новости» замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.

«Россия — страна, обладающая опытом [работы] в организациях мирового и регионального уровня, — по моему мнению, [она] может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата», — сказал Сафари.

По его словам, отсутствие у БРИКС секретариата приводит к тому, что каждая страна-председатель самостоятельно хранит информацию по различным сферам деятельности организации, данные не передаются следующей председательствующей стране. Сафари добавил, что Иран «очень заинтересован в том, чтобы этот секретариат сформировался как можно скорее».

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Бразилия, Россия, Индия и Китай создали объединение БРИК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года. В 2010 году к блоку присоединилась ЮАР, и союз стал называться БРИКС. Летом 2023 года в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Последняя сообщила о присоединении к организации 2 января. Однако Аргентина от вступления в БРИКС отказалась после прихода к власти нового президента Хавьера Милея.

Целью БРИКС является коллективное увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом. Среди целей и задач блока, обозначенных в стратегии экономического партнерства, — содействие расширению использования национальных валют во взаимных расчетах для ускорения экономического роста. Россия начала председательствовать в объединении с 1 января 2024 года.

Глава МИД России Сергей Лавров еще в декабре говорил, что БРИКС не нужно реформировать из объединения стран в полноценную организацию с секретариатом. «БРИКС — это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом. Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу», — отмечал он.

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