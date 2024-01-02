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Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение королевства.

Подключиться к БРИКС намерены еще около 30 стран, заявил президент России Владимир Путин 1 января в обращении в связи с началом председательства России в объединении.

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Бразилия, Россия, Индия и Китай создали объединение БРИК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года. В 2010 году к блоку присоединилась ЮАР, и союз стал называться БРИКС. Таким образом, Саудовская Аравия стала шестой страной в объединении.

Летом 2023 года в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Аргентина от вступления в БРИКС отказалась после прихода к власти нового президента Хавьера Милея.

Целью БРИКС является коллективное увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом. Среди целей и задач блока, обозначенных в стратегии экономического партнерства, — содействие расширению использования национальных валют во взаимных расчетах для ускорения экономического роста.

Теги
Саудовская Аравия БРИКС Ближний Восток
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