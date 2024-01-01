Путин заявил о намерении 30 стран подключиться к БРИКС

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Около 30 стран намерены в той или иной форме подключиться к БРИКС, заявил президент России Владимир Путин в обращении в связи с началом председательства России в объединении.

«Будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня. Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС», — говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, БРИКС «притягивает все больше сторонников и единомышленников». Путин заверил, что Россия в рамках председательства в объединении будет способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы деятельности. Девизом работы в 2024 году он назвал «укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий. В числе приоритетных задач — продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения и экологии.

Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Позже в объединение вступили Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. В середине августа 2023 года власти ЮАР заявляли, что более 40 стран выразили желание вступить в БРИКС, больше половины из них подали заявки. В числе последних — Сенегал, Алжир и Индонезия.

В конце августа того же года в БРИКС пригласили Аргентину. Однако новый президент республики Хавьер Милей, который возглавил страну в декабре, уведомил лидеров объединения в отказе от участия, назвав присоединение нецелесообразным.