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Военная операция на Украине ,  
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Крупные торговые центры и кинотеатры Белгорода приостановят работу

Мэр Демидов: крупные торговые центры и кинотеатры Белгорода приостановят работу
Сюжет
Военная операция на Украине

Крупные торговые центры и кинотеатры Белгорода приостановят работу 3 и 4 января. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам мэра, работать не будут ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский», а также кинотеатры «Русич», «Победа» и «Радуга». Он добавил, что билеты в кино, которые были куплены заранее, можно будет использовать позже.

«Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома», — подчеркнул Демидов.

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Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

За последние несколько дней Белгород неоднократно подвергался ракетным ударам со стороны Украины. Так, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек. Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом. По его словам, по гражданскому населению города был нанесен целенаправленный удар.

Накануне, 2 января, Белгород четырежды подвергался обстрелу. Глава региона Вячеслав Гладков сообщал об одном погибшем и 11 раненых в результате атак.


 

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Теги
Белгород торговые центры кинотеатры Военная операция на Украине
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