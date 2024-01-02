Гладков: силы ПВО уничтожили девять воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков сообщил об уничтожении девяти целей на подлете к Белгороду

Воздушная тревога в Белгороде была объявлена в 22:32 (мск). Гладков сообщил об уничтожении девяти целей. Минобороны уточнило, что город пытались атаковать ракетами РСЗО «Ольха» и ОТРК «Точка-У»

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Системы ПВО уничтожили на подлете к Белгороду девять целей, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито 9 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

При этом, по словам главы региона, повреждения есть в частном секторе: в трех домовладениях выбиты окна, также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.

Минобороны позже сообщило, что ВСУ атаковали регион с применением ракет РСЗО «Ольха» и ОТРК «Точка-У». «Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены», — подчеркнули в министерстве.

О работе в Белгороде сирен ракетной опасности Гладков сообщил в 22:32 (мск). Корреспондент «РИА Новости» тогда сообщал о звуках взрывов в небе над Белгородом.

Ранее 2 января ракетную опасность в городе объявляли уже три раза — в 12:06 (мск), 13:16 и 14:27. В результате сегодняшних обстрелов погиб один человек, еще 11 получили ранения, уточнял Гладков. Силы ПВО сбили в общей сложности 17 воздушных целей на подлете к городу, уточняли днем в Минобороны.

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После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек. Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом.