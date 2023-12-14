Акционеры TCS Group рассмотрят вопрос о перерегистрации с Кипра в Россию

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Акционеры TCS Group (головная структура «Тинькофф Банка» и «Тинькофф Страхования») на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о смене юрисдикции с Кипра на Россию, встреча пройдет 8 января 2024 года, говорится в заявлении компании.

О том, что TCS Group начала изучать возможность перерегистрации с Кипра в Россию, в марте рассказал председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк. В ноябре он подтвердил, что «Тинькофф» все еще изучает вопрос редомициляции материнской компании с Кипра.

21 ноября акционеры TCS Group на общем годовом собрании одобрили новый состав совета директоров и существенно изменили устав компании. После вступления изменений в силу для принятия ключевых решений стало достаточно кворума из двух директоров вместо четырех. Минимальную численность совета также уменьшили вдвое — до двух человек.

По мнению опрошенных РБК юристов, изменение устава TCS Group может упростить процедуру смены места регистрации юридического лица с Кипра на Россию. После начала конфликта на Украине принадлежность к недружественным России юрисдикциям стала проблемой для некоторых российских компаний — они, например, не могут перечислять дивиденды акционерам-нерезидентам или средства от операционных компаний в пользу материнской.