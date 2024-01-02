В селе Воронежской области восстановили свет и газ после схода боеприпаса

Фото: Сергей Хорошилов / VK

В селе Петропавловке, над которой произошел сход авиационного боеприпаса, восстановили подачу электричества, газа и тепла, сообщил глава администрации Острогожского района (Петропавловка входит в этот район) Сергей Хорошилов во «ВКонтакте».

«На данный момент электро-, газо- и теплоснабжение в селе Петропавловка восстановлено. Люди размещены в пансионате «Коротоякский», а также у родственников. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания», — написал Хорошилов.

Он также добавил, что три группы из сотрудников администрации района и ООО «Строитель» проводят подворовые обходы домовладений, чтобы оценить, нужен ли им ремонт.

2 января около 9 утра при выполнении полета самолетом воздушно-космических сил произошел нештатный сход боеприпаса в районе Петропавловки. Пострадавших не было, однако были повреждения минимум у шести домов. «В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции», — уточнил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Жителей села, чьи дома были повреждены, пообещали перевезти в пункты временного размещения. Минобороны России заявило, что расследует обстоятельства случившегося.