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Часть жителей Петропавловки отправят в ПВР после схода боеприпаса

Гусев: часть жителей Петропавловки отвезут в ПВР после схода боеприпаса
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Жителей Петропавловки, над которой произошел сход авиационного боеприпаса, перевезут в пункты временного размещения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.

«Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк», — написал Гусев.

Минобороны сообщило о расследовании схода боеприпаса над Петропавловкой
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Нештатный сход боеприпаса в районе села Петропавловка произошел 2 января около 9:00 при выполнении полета самолетом воздушно-космических сил.

Никто не пострадал, но минимум шесть домов получили повреждения. «В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции», — отметил Гусев. Началось расследование, на месте происшествия работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Теги
Воронежская область боеприпасы эвакуация ПВР пункты временного размещения Александр Гусев
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