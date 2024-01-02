Минобороны сообщило о расследовании схода боеприпаса над Петропавловкой

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После схода боеприпаса при полете военного самолета над селом в Воронежской области проводится расследование, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Около 9:00 в районе села Петропавловка при выполнении полета самолета Воздушно-Космических сил произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса», сообщили в ведомстве. Никто не пострадал, но шесть домой получили повреждения. Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил о повреждении в семи домовладениях. «В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции», — уточнял он.

«Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов», — говорится в сообщении Минобороны.

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