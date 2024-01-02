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Минобороны сообщило о «нештатном сходе боеприпаса» в Воронежской области

Минобороны: при полете ВКС в Воронежской области был нештатный сход боеприпаса
Пострадавших нет, повреждены несколько частных домовладений, заявили в ведомстве
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Во время полета самолета ВКС над селом Петропавловка в Воронежской области произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса», никто не пострадал, сообщили в Минобороны.

Однако были повреждены шесть частных строений. Обстоятельства случившегося расследуются, добавили в ведомстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также заявил, что в Острогожском районе произошел «аварийный сход боеприпаса».

«Но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, жителей нескольких улиц Петропавловки доставляют в пункты временного размещения.

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