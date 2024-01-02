Минобороны сообщило о «нештатном сходе боеприпаса» в Воронежской области
Во время полета самолета ВКС над селом Петропавловка в Воронежской области произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса», никто не пострадал, сообщили в Минобороны.
Однако были повреждены шесть частных строений. Обстоятельства случившегося расследуются, добавили в ведомстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также заявил, что в Острогожском районе произошел «аварийный сход боеприпаса».
«Но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, жителей нескольких улиц Петропавловки доставляют в пункты временного размещения.
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