Сальдо рассказал, как можно восстановить Каховскую плотину

Сальдо: Каховскую плотину можно построить быстрее, чем в советское время

Каховскую плотину можно восстановить с помощью современных технологий, основываясь на сохранившихся в архивах документах проекта строительства, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. А сами строительные работы можно будет провести достаточно быстро: если тогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее», — отметил Сальдо.

По его словам, нужно заново построить машинный зал и установить турбины, которые будут вырабатывать электроэнергию. Земляная часть плотины сохранилась, «разрушена только та часть, которая железобетонная», добавил Сальдо.

Губернатор добавил, что проектная документация на Каховскую плотину сохранилась в московских институтах и «от нее можно оттолкнуться», опираясь на «современные условия». Тогда, по его словам, сооружение можно будет построить не только быстрее, чем в советское время, но и с современными технологиями, которые сделают плотину еще «краше, привлекательнее и полезнее».

Плотину Каховской ГЭС разрушили утром 6 июня, после чего начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Вода залила населенные пункты как на правом берегу, который находится под контролем Киева, так и на левом берегу Днепра, подконтрольном Москве. Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга.

Стоимость восстановления Каховской ГЭС Сальдо ранее оценил в 200 млрд руб., а сроки — в полтора-два года. Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал восстановить станцию, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.