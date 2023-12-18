 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сальдо рассказал, как можно восстановить Каховскую плотину

Сальдо: Каховскую плотину можно построить быстрее, чем в советское время
Сюжет
Военная операция на Украине

Каховскую плотину можно восстановить с помощью современных технологий, основываясь на сохранившихся в архивах документах проекта строительства, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. А сами строительные работы можно будет провести достаточно быстро: если тогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее», — отметил Сальдо.

По его словам, нужно заново построить машинный зал и установить турбины, которые будут вырабатывать электроэнергию. Земляная часть плотины сохранилась, «разрушена только та часть, которая железобетонная», добавил Сальдо.

Губернатор добавил, что проектная документация на Каховскую плотину сохранилась в московских институтах и «от нее можно оттолкнуться», опираясь на «современные условия». Тогда, по его словам, сооружение можно будет построить не только быстрее, чем в советское время, но и с современными технологиями, которые сделают плотину еще «краше, привлекательнее и полезнее».

Сальдо сообщил о начале работ по восстановлению Каховской ГЭС
Политика
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Плотину Каховской ГЭС разрушили утром 6 июня, после чего начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Вода залила населенные пункты как на правом берегу, который находится под контролем Киева, так и на левом берегу Днепра, подконтрольном Москве. Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга.

Читайте на РБК Pro
Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл»
Почему строгие диеты никогда не работают — объясняет генетик
Что будет с курсом рубля в 2024 году
«Серые» схемы карго из Китая: как обманывают заказчиков

Стоимость восстановления Каховской ГЭС Сальдо ранее оценил в 200 млрд руб., а сроки — в полтора-два года. Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал восстановить станцию, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Теги
Херсонская область Владимир Сальдо Каховская ГЭС восстановление
Материалы по теме
Сальдо заявил, что перед ВСУ стояло задание разрушить Каховскую ГЭС
Политика
В Киеве предложили запретить использовать земли Каховского водохранилища
Политика
Сальдо исключил восстановление Каховской ГЭС в ближайшее время
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Владелица Wildberries рассказала про win-win схему с «Почтой России» Технологии и медиа, 08:00
«Баланс риска и прибыли неблагоприятен». Что ждет рынок США в 2024 году Pro, 07:54
Лидеры ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение войны Политика, 07:53
В ДНР нашли тайник с секретными документами СБУ Политика, 07:44
Сальдо рассказал, как можно восстановить Каховскую плотину Политика, 07:32
В Рособрнадзоре не исключили появления ЕГЭ по арабскому языку Общество, 07:16
Бакальчук — РБК: «Когда у тебя кризисы, ты знаешь, с чего начинать» Бизнес, 07:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минобороны показало видео уничтожения «опорника» ВСУ истребителем Су-34 Политика, 06:54
Вильфанд предупредил об аномальной оттепели в Москве до плюс 6 градусов Общество, 06:44
Сальдо заявил, что перед ВСУ стояло задание разрушить Каховскую ГЭС Политика, 06:35
Жителям новых регионов разрешат голосовать на выборах с паспортом Украины Политика, 06:16
В Японии заявили, что запущенная КНДР ракета полностью «покрывает» США Политика, 06:12
Премьер Нигера заявил, что возможность вторжения в страну сохраняется Политика, 05:57
В Невьянске Свердловской области 14 тыс. жителей остались без тепла Общество, 05:43