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«Столото» назвал победителя новогоднего розыгрыша ₽1 млрд

Житель Тюмени выиграл 1 млрд руб. в лотерею
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выигрыш размером 1 млрд руб. в лотерее «Новогодний миллиард» получил житель Тюмени, говорится в сообщении «Столото», поступившем в РБК.

Всего в 1526-м тираже «Русского лото» было разыграно 2 779 715 190 руб. По 1 млн руб. получили 87 россиян из разных регионов страны. Еще 80 человек выиграли по 162,5 тыс. руб. Кроме того, 22 россиянина получили по 454,5 тыс. руб.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович отметила, что житель Тюмени — третий россиянин, который смог выиграть главный приз в 1 млрд руб. Первый «лотерейный миллиардер» появился в 2020 году, им стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. Вторым обладателем миллиарда стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, он выиграл в 2023 году.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В 2019 и 2021 годах главный приз «Новогоднего миллиарда» делили поровну по два победителя. Общая сумма призов за время проведения новогодних розыгрышей «Русского лото» превысила 18 млрд руб.

«Национальная Лотерея» также проводила новогодний розыгрыш — «Мечталлион», суперприз в 100 млн руб. разделили между собой четыре человека, говорится в сообщении оператора лотерей, поступившем в РБК. Победители купили билеты в Саратовской и Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Башкирии. Общий объем выигрышей участников по результатам новогоднего тиража составил около 1 млрд руб.

По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу и с него нужно заплатить налог. На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Выигрыши размером до 4 тыс. руб. налогом не облагаются.

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Теги
лотерея миллиард «Столото» победители
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