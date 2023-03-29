Москвич украл 12 тыс. лотерейных билетов на ₽1,3 млн

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Житель Москвы по имени Андрей Ванчук украл 11 979 лотерейных билетов на общую сумму 1 393 850 руб., сообщили РБК источник в СК и источник, знакомый с материалами дела.

Ванчук устроился на работу продавцом билетов в отделении компании АО «Лотереи Москвы» (продает билеты «Столото») на Варшавском шоссе.

«В не установленное следствием время, но не позднее 1 февраля 2022 года» он разработал план преступления: решил вместо продажи вверенных ему билетов присваивать их, а затем «распоряжаться ими по своему усмотрению». Однако, по данным телеграм-канала Baza, в результате 50-летний москвич ничего не выиграл. При этом канал не уточнил, это факт или фигура речи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.