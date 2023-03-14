Вторым лотерейным миллиардером в России стал слесарь из Нижнего Новгорода

Александр Земсков (Фото: пресс-служба «Столото»)

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл 1 млрд руб. в лотерее «Русское лото». Об этом РБК сообщили в «Столото».

Земсков услышал о своей победе в прямом эфире шоу «Новогодний миллиард», но для оформления выигрыша в Москву приехал только через два месяца, потому что «не мог поверить в произошедшее».

Лотерейный выигрыш приравнивается к доходу и облагается налогом. На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Выигрыши размером до 4 тыс. руб. налогом не облагаются. Земсков получит 850 млн руб. в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета.

«Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр «Столото», все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма», — сказал Земсков.

Выигрыш победитель планирует потратить на путешествия по российским курортам и помощь нуждающимся. «Конечно, близких тоже обеспечим всем необходимым», — добавил он.

О том, что житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд руб. в лотерею, «Столото» сообщило еще 1 января, но имя победителя тогда не называлось. На новогодний тираж он купил конверт с пятью билетами, один из которых выиграл главный приз. Всего в лотерее разыграли более 2,5 млрд руб. Выигрышными оказались свыше 8 млн билетов, 75 участников получили по 1 млн руб.

Земсков — второй лотерейный миллиардер в России. Первой победительницей, выигравшей 1 млрд руб., стала жительница Московской области Надежда Бартош в 2020 году.