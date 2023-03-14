Вторым лотерейным миллиардером в России стал слесарь из Нижнего Новгорода

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 80,61 (+0,21) Инвестиции, 13 мар, 16:45 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,48) Инвестиции, 13 мар, 16:45
Песков отказался назвать темы возможных переговоров Путина и Си Цзиньпина Политика, 11:50
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 11:49
Песков заявил о непризнании Россией Международного уголовного суда Политика, 11:49
Главу Минфина попросили прояснить вопрос о проекте о наказаниях майнеров Крипто, 11:45
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене Общество, 11:44
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:42
Минздрав предложил способ исключить продажу просроченных лекарств Бизнес, 11:40
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Кадыров назвал тактику Минобороны на Украине «обдуманной и щадящей» Политика, 11:36
Миллиардер Гриффин заявил о «крушении американского капитализма» Финансы, 11:33
Ян потерял сразу две позиции в рейтинге UFC после проигрыша Двалишвили Спорт, 11:27
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 11:26
Доходность гособлигаций США обновила многолетний минимум. Что дальше? Инвестиции, 11:24
«Дело Лерчек»: как блогеру не оказаться на скамье подсудимых Pro, 11:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:13
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Вторым лотерейным миллиардером в России стал слесарь из Нижнего Новгорода

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков стал вторым лотерейным миллиардером России
Александр Земсков
Александр Земсков (Фото: пресс-служба «Столото»)

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл 1 млрд руб. в лотерее «Русское лото». Об этом РБК сообщили в «Столото».

Земсков услышал о своей победе в прямом эфире шоу «Новогодний миллиард», но для оформления выигрыша в Москву приехал только через два месяца, потому что «не мог поверить в произошедшее».

Лотерейный выигрыш приравнивается к доходу и облагается налогом. На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Выигрыши размером до 4 тыс. руб. налогом не облагаются. Земсков получит 850 млн руб. в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета.

«Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр «Столото», все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма», — сказал Земсков.

Выигрыш победитель планирует потратить на путешествия по российским курортам и помощь нуждающимся. «Конечно, близких тоже обеспечим всем необходимым», — добавил он.

О том, что житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд руб. в лотерею, «Столото» сообщило еще 1 января, но имя победителя тогда не называлось. На новогодний тираж он купил конверт с пятью билетами, один из которых выиграл главный приз. Всего в лотерее разыграли более 2,5 млрд руб. Выигрышными оказались свыше 8 млн билетов, 75 участников получили по 1 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Как предприниматели из России подтверждают капитал для иностранных банков
Дружба дружбой: как улаживать конфликты на детской площадке
От Revlon до WhatsApp: 9 бизнесменов, которые открыли компании в кризис
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона

Земсков — второй лотерейный миллиардер в России. Первой победительницей, выигравшей 1 млрд руб., стала жительница Московской области Надежда Бартош в 2020 году.

Теги
лотерея «Столото» выигрыш миллиард
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Житель Нижнего Новгорода выиграл ₽1 млрд в лотерее
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter