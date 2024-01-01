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Опубликован проект нового регламента сдачи экзамена на водительские права

В России с 1 апреля вступил в силу новый регламент сдачи на водительские права
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России с 1 апреля вступит в силу новый регламент сдачи экзамена на водительские права и получения удостоверения, его текст доступен на портале проектов нормативных актов.

Согласно новым правилам, к экзамену не допустят лиц, уклоняющихся от явки по повестке в военкомат. Среди других оснований для отказа в допуске к экзамену или выдаче прав — истечение срока действия паспорта или медицинской справки.

Лица, которые хотят получить российские права на основе имеющихся иностранных прав категории А (мотоциклы), В (легковые машины), М (мопеды, скутеры), ВЕ (легковушки с прицепом массой более 750 кг), а также А1 и В1 (легкие мотоциклы), должны будут сдать теоретический экзамен. Водителям грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) придется сдавать и теоретический, и практический экзамены. При этом водители автобусов должны иметь стаж управления легковушкой или грузовиком не менее года.

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Без экзаменов получить российские водительские права можно при наличии водительских удостоверений, выданных в Белоруссии. В этом случае правило распространяется только на белорусских и российских граждан.

Изменения в административный регламент, касающийся выдачи водительских прав, разработало МВД в декабре 2023 года. В частности, ведомство предложило увеличить сумму штрафных баллов, при которой экзамен считается не сданным, с пяти до семи.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий гражданам, привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сдавать экзамен на водительские права и получать их.

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В том же месяце МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат. Решение об ограничении внесут в единый реестр воинского учета, а спустя сутки оно поступит в базу ГИБДД. Отмена ограничения возможна после явки в военкомат, а также на основании удовлетворенной жалобы водителя, который доказал, что не обязан исполнять требование о явке.

Теги
водительские права Водительское удостоверение экзамен на права
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