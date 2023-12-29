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Общество ,  
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МВД на два года освободило россиян от обязанности продлевать права

Автоматическое продление прав на три года ввели в прошлом году для документов, которые перестали действовать в 2022-2023-м. Теперь эта мера распространится на права, срок которых истечет в 2024-2025 годах
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

У водительских удостоверений, срок действий которых истекает в 2024-2025 годах, он продлевается на три года, сообщило МВД.

«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что инициатива позволит уменьшить «административную нагрузку для граждан и бизнеса». В МВД считают, что мера коснется более чем пяти миллионов водителей, которым в ближайшие три года не придется продлевать права.

Ведомство с 2022-го применяет практику автоматического продления действия водительских удостоверений на три года. Пока это распространялось на документы, которые истекали в прошлом и текущем году. Кроме того, к подобной практике власти прибегали в период пандемии коронавируса.

Автоматическое продление прав: что требуется от водителей
Авто
Фото:Autonews.ru

Срок действия водительских прав составляет десять лет. Для получения новых автомобилистам надо заново проходить медкомиссию, оплачивать пошлину за их оформление и обращаться в ГИБДД или МФЦ для замены.

Если срок действия водительского удостоверения закончился, то управлять автомобилем запрещено. За руль нельзя садиться до тех пор, пока автомобилист не получит новый документ. В противном случае водителя ждет штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. по части 1 ст. 12.7 КоАП.

В этом году у водителей появилась возможность предъявлять электронную версию прав через приложение «Госуслуги Авто». Также там есть цифровая версия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). В таком виде документы можно показывать инспекторам ДПС: они считают из приложения QR-код и нужные данные автоматически загрузятся из базы ГИБДД.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
водительские права продление МВД

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