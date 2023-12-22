Новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля
МВД подготовило изменения в административный регламент, которые касаются регламента выдачи водительских прав. В частности, меняется перечень оснований для отказа в допуске к сдаче экзамена на водительские права и выдачу удостоверения.
Так, отказывать в сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений будут:
- людям без водительских прав с административным наказанием за вождение в пьяном виде или отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Их не допустят к экзамену и не выдадут права до истечения срока административного наказания;
- тем, в отношении кого ввели временные меры для явки в военкомат по повестке;
- тем, у кого в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Для них услуга приостанавливается до предъявления действующего документа.
Кроме того, предлагается увеличить сумму штрафных баллов, при которой выставляется оценка «не сдал», с 5 до 7.
Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.
В июле президент Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий гражданам, привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сдавать экзамен на водительские права и получать их.
В том же месяце МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат. Решение об ограничении внесут в единый реестр воинского учета, а спустя сутки оно поступит в базу ГИБДД. Отмена ограничения возможна после явки в военкомат, а также на основании удовлетворенной жалобы водителя, который доказал, что не обязан исполнять требование о явке.
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