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Новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля

МВД: новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля
МВД предложило с 1 апреля отказывать в допуске к экзамену на права за неявку в военкомат и вождение в пьяном виде. Также предлагается увеличить сумму штрафных баллов, при котором выставляется оценка «не сдал», с 5 до 7
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МВД подготовило изменения в административный регламент, которые касаются регламента выдачи водительских прав. В частности, меняется перечень оснований для отказа в допуске к сдаче экзамена на водительские права и выдачу удостоверения.

Так, отказывать в сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений будут:

  • людям без водительских прав с административным наказанием за вождение в пьяном виде или отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Их не допустят к экзамену и не выдадут права до истечения срока административного наказания;
  • тем, в отношении кого ввели временные меры для явки в военкомат по повестке;
  • тем, у кого в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Для них услуга приостанавливается до предъявления действующего документа.

Кроме того, предлагается увеличить сумму штрафных баллов, при которой выставляется оценка «не сдал», с 5 до 7.

Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В июле президент Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий гражданам, привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сдавать экзамен на водительские права и получать их.

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В том же месяце МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат. Решение об ограничении внесут в единый реестр воинского учета, а спустя сутки оно поступит в базу ГИБДД. Отмена ограничения возможна после явки в военкомат, а также на основании удовлетворенной жалобы водителя, который доказал, что не обязан исполнять требование о явке.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
водительские права МВД экзамен на права вождение в пьяном виде
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