Слуцкий, Даванков и Малинкович подали документы в ЦИК для регистрации на выборах

Три кандидата подали документы для регистрации на президентских выборах

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах президента от лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, депутата от «Новых людей» Владислава Даванкова и от главы партии «Коммунисты России» (не представлена в Думе) Сергея Малинковича. Об этом говорится в телеграм-канале комиссии.

1 января — последний день для предоставления решения съездов политических партий о выдвижении кандидатов в президенты. 27 декабря завершился прием документов от самовыдвиженцев.

В конце декабря председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что участвовать в выборах изъявили желание девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца.

В середине декабря документы на регистрацию сдал действующий президент Владимир Путин. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца, его поддержали «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за Правду».

В качестве кандидата от КПРФ документы подал депутат Николай Харитонов (уже участвовал в выборах в 2004 году).

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта.