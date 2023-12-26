ЦИК допустил голосование с паспортом Украины на выборах президента России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Голосование с украинским паспортом на предстоящих выборах президента России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях допустимо, но решение должны принимать местные власти. Об этом заявила председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью ТАСС.

«На мой взгляд, это единственно верное решение», — сказала Памфилова в ответ на вопрос, допустимо ли голосование по украинскому паспорту.

Глава ЦИК напомнила, что после затоплении Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС в начале июня некоторые жители региона лишились документов, в том числе выданных им российских паспортов. Тем, кто живут в области постоянно, но пока не смогли получить паспорт России или утратили его, нужно дать право проголосовать «по тому документу, который удостоверяет их личность», уверена Памфилова.

«Это совершенно обоснованное и правильное решение на этот определенный период, пока ситуация не стабилизируется», — считает глава ЦИК. Она объяснила, что окончательное решение, какие документы можно будет предъявить для голосования, примут местные власти.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. С октября в регионах действует военное положение. В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы на территориях, где введено военное положение.

Согласно закону, проведение выборов возможно после консультаций Центризбиркома с Минобороны и ФСБ. В этом случае выборы могут проводиться как на всей территорией с военным положением, так и на ее части.

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В ЦИК в середине декабря сообщили, что Минобороны и ФСБ считают возможным проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборов президента России. По всей стране они пройдут в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024 года. По последним данным, число претендентов на выдвижение достигло 33 человек. О намерении участвовать в выборах объявил и действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.