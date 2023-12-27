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Выборы президента России ,  
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ЦИК завершила прием документов от самовыдвиженцев на выборы президента

ЦИК завершила регистрацию групп избирателей самовыдвиженцев на выборы президента
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием ходатайств о регистрации групп избирателей самовыдвиженцев на выборы президента, сообщила пресс-служба комиссии в телеграм-канале.

«Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

При этом до 18:00 1 января 2024 года решение о выдвижении своих кандидатов могут принять политические партии, отметили в ЦИК.

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Регистрация группы избирателей не означает регистрацию самого кандидата. При этом самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей в свою поддержку, причем не более 7,5 тыс. на один субъект, объяснили в ЦИК. Тем, кто идет на выборы от политической партии, нужно собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей (на один субъект не может приходиться более 2,5 тыс.). Решение о регистрации всех кандидатов должно быть принято не позднее 10 февраля 2024 года.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По данным на 26 декабря, число претендентов на выдвижение составило 33 человека. О намерении участвовать в выборах объявил и действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.

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Теги
ЦИК самовыдвижение выборы президента президентские выборы
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