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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью обезвредили второй за день беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: над Брянской областью обезвредили второй за день беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Средства ПВО обезвредили украинский беспилотник над Брянской областью, написал губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Дрон-разведчик сбили над Климовским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Днем беспилотник самолетного типа подавили средства радиоэлектронной борьбы над Брянским районом. Пострадавших и разрушений также не было.

Богомаз сообщил о гибели ребенка при обстреле Брянской области из РСЗО
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Фото:Яндекс.Карты

Брянская область, как и другие приграничные российские регионы, с начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам дронов и попадает под обстрелы. Так, в ночь на 30 декабря средства ПВО сбили над Брянской областью шесть дронов самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений не было.

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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