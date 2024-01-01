Губернатор Богомаз: над Брянской областью обезвредили второй за день беспилотник

Над Брянской областью обезвредили второй за день беспилотник ВСУ

Фото: Google Maps

Средства ПВО обезвредили украинский беспилотник над Брянской областью, написал губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Дрон-разведчик сбили над Климовским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Днем беспилотник самолетного типа подавили средства радиоэлектронной борьбы над Брянским районом. Пострадавших и разрушений также не было.

Брянская область, как и другие приграничные российские регионы, с начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам дронов и попадает под обстрелы. Так, в ночь на 30 декабря средства ПВО сбили над Брянской областью шесть дронов самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений не было.