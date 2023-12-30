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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о гибели ребенка при обстреле Брянской области из РСЗО

Губернатор Богомаз: при обстреле Брянской области из РСЗО погиб ребенок
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) обстреляли села Кистер и Борщово в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что военные выпустили более десяти снарядов. По предварительным данным, разрушений нет.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз в телеграм-канале. Он выразил соболезнования семье жертвы.

Богомаз сообщил о перехвате дрона над Брянской областью
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Фото:Google Maps

В ночь на 30 декабря средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника в четырех приграничных регионах, в том числе в Брянской области. Тогда Богомаз сообщил о шести сбитых дронах.

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Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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