Губернатор Богомаз: при обстреле Брянской области из РСЗО погиб ребенок

Богомаз сообщил о гибели ребенка при обстреле Брянской области из РСЗО

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Вооруженные силы Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) обстреляли села Кистер и Борщово в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что военные выпустили более десяти снарядов. По предварительным данным, разрушений нет.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз в телеграм-канале. Он выразил соболезнования семье жертвы.

В ночь на 30 декабря средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника в четырех приграничных регионах, в том числе в Брянской области. Тогда Богомаз сообщил о шести сбитых дронах.