Богомаз сообщил о гибели ребенка при обстреле Брянской области из РСЗО
Губернатор Богомаз: при обстреле Брянской области из РСЗО погиб ребенок
Вооруженные силы Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) обстреляли села Кистер и Борщово в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что военные выпустили более десяти снарядов. По предварительным данным, разрушений нет.
«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз в телеграм-канале. Он выразил соболезнования семье жертвы.
В ночь на 30 декабря средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника в четырех приграничных регионах, в том числе в Брянской области. Тогда Богомаз сообщил о шести сбитых дронах.